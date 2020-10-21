رسالة حمدالله لزملائه الراحلين عن النصر تحسم مصيره

المواطن - محمد سمعه

حسم النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مصيره مع النصر، وذلك بعد أن وجه رسالة للاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالعالمي.

وكتب المهاجم المغربي رسالة اليوم الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “سلام عليكم، أريد شكر كل إخواني اللاعبين الذين رحلوا عن النادي متمنيًا لهم كل التوفيق في مسيرتهم المقبلة مثل الجبرين وهوساوي وعوض وجوليانو وزيد ومنصور وعويشير وبيتروس ولا أنسى اللاعبين الشباب، حفظكم الله ورعاكم أينما كنتم”.

حمدالله يُحدد مصيره بـ رسالة:

وأتت هذه الرسالة لتؤكد أن اللاعب المغربي باق مع النصر في الموسم الجديد ولن يرحل، بعدما تحدثت تقارير صحافية عن تهديده لإدارة صفوان السويكت بفسخ العقد والرحيل بسبب عدم حصوله على رواتبه المالية المتأخرة.

وكانت إدارة النصر قررت تأمين نفسها وموقفها أمام جماهير العالمي بوقت سابق، بالتعاقد مع النجم فهد المولد لاعب الاتحاد ليكون بديلًا لـ حمدالله، حيث ستكون صفقة قوية تهز الوسط الرياضي السعودي، كما ستكون استغلالًا لبيان المصالحة الذي صدر بين الناديين الخميس الماضي بإنهاء القضية العالقة بينهما.

فهد المولد بديلًا لـ حمدالله:

ويعد انضمام فهد المولد إلى النصر بمثابة الحلم الأكبر التي تسعى إدارة صفوان السويكت إلى تحقيقه كما أن الاتحاد لن يُمانع رحيل المولد وذلك بسبب مشاكله مع إدارة أنمار الحائلي مؤخرًا حيث طالب بمستحقاته المالية المتأخرة، التي وصلت قيمتها إلى 12 مليون ريال.

وكان عبدالمحسن الجحلان الناقد الرياضي في قناة 24 الرياضية، انتقد المهاجم المغربي واتهمه بمحاولة ابتزاز النصر خلال الفترة الحالية، وذلك للحصول على راتب مالي كبير.

شارك الخبر