رسالة خاصة من غوميز لـ ياسر القحطاني

المواطن - مروة نبيل

وجه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، رسالة إلى زميله السابق النجم ياسر القحطاني؛ بمناسبة الاحتفال بيوم ميلاده.

رسالة غوميز لـ القحطاني:

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لمهاجم الهلال المعتزل، ياسر القحطاني وهو يرفع كأس الدوري السعودي للمحترفين، متمنيًا له الأفضل خلال الفترة المقبلة.

وعلق المهاجم الفرنسي على الصورة قائلًا: “عيد ميلاد سعيد لأسطورتنا ياسر القحطاني.. أتمنى لك ولعائلتك الأفضل واستمتع بيومك، لم أكن محظوظًا بما يكفي للعب مع لاعب كبير مثلك”.

المهاجم الفرنسي يتألق مع الهلال:

ويستعد غوميز لانطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، حيث يبدأ الهلال مشواره بمواجهة العين الصاعد حديثًا، يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان المهاجم الفرنسي قد نجح في تسجيل 27 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة، خلفًا لنجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ29 هدفًا.

شارك الخبر