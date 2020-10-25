رسالة مؤثرة من نواف العابد لـ جماهير الهلال بعد الرحيل

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب نواف العابد رسالة مؤثرة لجماهير الهلال، وذلك بعدما أعلن رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق الكروي الأول بالزعيم قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

نص رسالة نواف العابد

وكتب العابد رسالة عبر Story حسابه في Snap Chat قائلًا: “جماهير الهلال الوفية، اليوم أختتم مشواري في النادي الذي جعلني لاعبًا محترفًا، أغادركم اليوم حاملًا ذكريات ودروس لا تُحصى تعلمتها بين عائلتي، هنا حققت أحلامي وبدأت مشواري، أتمنى لـ الهلال كامل التوفيق والنجاحات، وأتقدم بجزيل الشكر لجميع رؤساء الهلال وأعضاء الشرف وزملائي اللاعبين، وأخيرًا شكرًا لكل مشجع ساندني وهتف باسمي، لن أنساكم ما حييت”.

وقال الناقد الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر”: إن صفقة انتقال العابد إلى الشباب حُسمت، وذلك بعد اجتماع اللاعب أمس السبت ووكيل أعماله عبدالله الخليفة مع فهد بن نافل رئيس الهلال وعضو مجلس إدارة الأزرق فهد المفرج.

وأضاف العجلان أن الشباب سوف يشتري الـ9 أشهر المتبقية في عقد العابد مع فريق الهلال. وأشار العجلان إلى أن مصادر الزميلة “الجزيرة” كشفت أن اللاعب سيخضع صباح اليوم الأحد ليوقع مع خالد البلطان رئيس الشباب لمدة 3 سنوات. إنجازات العابد مع الهلال يذكر أن نواف العابد صعد للفريق الكروي الأول بـ الهلال في عام 2009، ونجح في حصد 15 بطولة مع الزعيم وهي “4 ألقاب دوري، لقبان في كأس الملك، 6 ألقاب كأس ولي العهد، لقبان في السوبر السعودي، لقب دوري أبطال آسيا عام 2019”. وعانى العابد بسبب عدم اللعب بصورة منتظمة مع فريق الهلال خلال الفترة الأخيرة. يذكر أن العابد لم يشارك مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل الإعلان عن قائمة الأخضر التي شاركت في البطولة.

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