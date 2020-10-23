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رسالة ميسي لـ كريستيانو رونالدو بعد إصابته بـ كورونا
متمنيًا وجوده مع يوفنتوس بدوري الأبطال

رسالة ميسي لـ كريستيانو رونالدو بعد إصابته بـ كورونا

2020/10/23
الساعة 1:48 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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رسالة ميسي لـ كريستيانو رونالدو بعد إصابته بـ كورونا ليونيل ميسي لاعب برشلونة
المواطن - محمد سمعه
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1 رسالة ميسي إلى كريستيانو رونالدو
2 رونالدو لن يتواجد في مباراة هيلاس فيرونا

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الكروي الأول بـ برشلونة الإسباني، رسالته إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد.

وتحدث ميسي لـ موقع Dazn قائلًا إنه يتمنى الشفاء لـ رونالدو مضيفًا أن شراسة المنافسة بينه وبين النجم البرتغالي ستظل قائمة ومستمرة للأبد.

وأشار ميسي إلى أن جميع عشاق كرة القدم استمتعوا بالمنافسة القوية بينه وبين رونالدو، مضيفًا أن فترة تواجده مع ريال مدريد، جعلت الريال وبرشلونة أقوى ناديين في العالم.

رسالة ميسي إلى كريستيانو رونالدو

وأكد ميسي أنه يتمنى مواجهة كريستيانو رونالدو يوم الأربعاء المقبل، وذلك خلال مباراة برشلونة ويوفنتوس بـ دوري أبطال أوروبا.

رونالدو لن يتواجد في مباراة هيلاس فيرونا

وكان رونالدو غاب عن مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، كما لن يشارك النجم البرتغالي في مباراة اليوفي ضد هيلاس فيرونا بعد غدٍ الأحد في الدوري الإيطالي.

وسيواجه برشلونة، فريق يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل في مدينة تورينو الإيطالية، ضمن مرحلة دور المجموعات.


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