رسالة نارية من النزهان ضد اتحاد القدم بعد استبعاد الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجّه محمد النزهان، نجم الهلال الأسبق، رسالة نارية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ وذلك بسبب عدم تدخله بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتبار الزعيم منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020.

وتحدث النزهان عبر مقطع فيديو قائلًا: “طالما الاتحاد السعودي لكرة القدم ضعيف، فهذا يعني أنه لن يقوم بفعل أي شيء تجاه قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم”.

النزهان يلوم اتحاد القدم بسبب ما حدث مع الهلال:

وأضاف النزهان: “كان يجب على اتحاد القدم، تهديد الاتحاد الآسيوي بسحب الأندية السعودية الـ4 المشاركة في دوري أبطال آسيا مثلما فعل الوحدة الإماراتي وذلك ردًّا على استبعاد الهلال، ليكون الاتحاد الآسيوي بموقف محرج”.

وأبدى النزهان حزنه الشديد من شماتة بعض اللاعبين والأندية في استبعاد الزعيم من دوري أبطال آسيا.

وكان الحارس محمد العويس حارس النادي الأهلي ألمح من خلال تصريح مثير إلى سخريته من الزعيم بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا فقال بعد تأهل الراقي لدور الـ8 من دوري الأبطال الآسيوي: “لقد تأهلنا إلى دور الثمانية بمستوانا، وغيرنا رجع بالطائرة قبلنا”.

العويس يرد على هجوم الجماهير:

وفي وقت سابق، نشر الحارس محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، صورة أمس الخميس وذلك للرد على الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا بسبب تصريحه المثير عن الطائرة عقب استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا 2020.

وعرض العويس صورة له وهو في الطائرة عبر حسابه في Snap Chat حيث علّق عليها قائلًا: “في الطيارة”.

وفي وقت سابق، دشن الجمهور الرياضي أول أمس الأربعاء وسم “على الطيارة يا عويس”؛ وذلك بسبب تصريحه الساخر الذي قاله عقب مباراة الأهلي وشباب أهلي دبي الإماراتي في دور الـ16: “لقد تأهلنا إلى دور الثمانية بمستوانا، وغيرنا رجع بالطائرة قبلنا”.

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