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رسميًا .. آري بابل ينضم لـ التعاون بعد خلافه مع الزمالك
الفريق الأبيض لم يُتم التعاقد معه

رسميًا .. آري بابل ينضم لـ التعاون بعد خلافه مع الزمالك

2020/10/07
الساعة 7:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رسميًا .. آري بابل ينضم لـ التعاون بعد خلافه مع الزمالك الأنجولي آري بابل
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 آري بابل كان قريبًا من الانضمام إلى الزمالك
2 وكيل اللاعب الأنجولي سيتخذ إجراءات قانونية ضد الزمالك

أعلن نادي التعاون منذ قليل عن تعاقده مع اللاعب الأنجولي آري بابل نجم فريق الأول من أغسطس الأنجولي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر “تويتر” أن بابل سيلعب مع سكري القصيم لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، حيث سيكون التوقيع الرسمي بين الطرفين عند وصول اللاعب إلى السعودية.

آري بابل كان قريبًا من الانضمام إلى الزمالك

وكان بابل قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لنادي الزمالك المصري، لكن الصفقة لم تتم بسبب تجاهل مسؤولي الفريق المصري، الرد على اللاعب ووكيل أعماله نونو ميجيل وفقًا لتصريحات الأخير لـ برنامج “الماتش” المذاع على قناة صدى البلد المصرية.

آري بابل

وكيل اللاعب الأنجولي سيتخذ إجراءات قانونية ضد الزمالك

وقال نونو ميجيل وكيل بابل إن موكله سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الزمالك بسبب عدم وجود اهتمام من مسؤولي الفريق الأبيض لإكمال الصفقة، خاصة أن اللاعب طلب الرحيل عن الأول من أغسطس للانضمام إلى بطل الكونفيدرالية.

وجاء انضمام آري بابل إلى التعاون بناءً على توصية من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق له تدريب الزمالك أيضًا خلال الفترة الماضية.

 


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