رسميًا .. إدارتا الاتحاد والنصر تُعلنان إقفال القضية العالقة بينهما

المواطن - محمد سمعه

أصدر ناديا الاتحاد والنصر قبل قليل بيانًا مشتركًا وذلك إعمالًا بمبدأ حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة الناديين، حيث اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشاركة وإقفال القضية العالقة بينهما.

وجاء نص بيان الاتحاد كالآتي: “استنادًا لمبدأ إعمال حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي ومجلس إدارة نادي النصر بقيادة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، فقد اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما، بما يعكس العلاقات الطيبة التي تربط أندية المملكة ودورها الإيجابي في خدمة رياضة الوطن وشبابه كترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع الرياضي”.

أما بيان العالمي فجاء كالتالي: “استنادًا لمبدأ إعمال حسن النية ونبذ التعصب الرياضي والشفافية والوضوح الذي ينتهجه مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت ومجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي ، فقد اتفقت الإدارتان على تغليب المصالح المشتركة وإقفال القضية العالقة بينهما، والتعاون الأخوي بين الإدارتين بما يعكس العلاقات الطيبة التي تربط أندية المملكة ودورها الإيجابي في خدمة رياضة الوطن وشبابه كترجمة للدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة لنهضة وتطوير القطاع الرياضي والله الموفق”.

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