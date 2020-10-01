رسميًا .. اتحاد القدم يقر 7 طواقم حكام أجنبية لكل فريق بـ دوري المحترفين

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد 7 طواقم تحكيم أجنبية كحد أقصى لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “دوري المحترفين” موسم 2020/2021 سواء كانت على أرض الفريق أو خارجه.

وأوضح اتحاد القدم لكرة القدم في تعميم رسمي للأندية بأن طلب الطاقم الأجنبي يستوجب إرسال الطلب قبل 16 يومًا على الأقل من المباراة، مع تحمل الأندية تكاليف الطاقم الأجنبي واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية المبلغة للأندية باستثناء الجولة الأولى، يتم رفع الطلب قبل 14 يومًا من المباراة نظرًا لقرب بداية انطلاق الدوري.

وستبدأ مباريات دوري المحترفين يوم 17 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن تأخر إنهاء موسم 2019/2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

شارك الخبر