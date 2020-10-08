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رسميًا .. الباطن يضم راكان الشملان من النصر
مع بداية موسم 2020/2021

رسميًا .. الباطن يضم راكان الشملان من النصر

2020/10/08
الساعة 8:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رسميًا .. الباطن يضم راكان الشملان من النصر راكان الشملان لاعب النصر السابق
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 الشملان ثاني لاعب من النصر إلى الباطن
2 راكان الشملان خامس صفقات الباطن

أعلن نادي الباطن منذ قليل عن تعاقده مع اللاعب راكان الشملان قادمًا من نادي النصر، لتمثيل الفريق مع بداية موسم 2020/2021.

وأعلن حساب الباطن عبر “تويتر” عن ضم الشملان؛ وذلك لتدعيم صفوف الباطن بأقوى الصفقات بعد صعوده لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

الشملان ثاني لاعب من النصر إلى الباطن

ويعد الشملان ثاني لاعب يأتي من النصر إلى الباطن، بعد ضم الباطن للاعب صالح آل عباس أمس الأربعاء من العالمي.

وكان آل عباس لعب في موسم 2019/ 2020 مع فريق أبها على سبيل الإعارة قادمًا من النصر.

وقرر النصر إعارة آل عباس لتطوير مستواه، خاصة في ظل وجود صعوبة لتواجده بالتشكيل الأساسي مع وجود المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

راكان الشملان

راكان الشملان خامس صفقات الباطن

جدير بالذكر أنه قبل تعاقد الباطن مع راكان الشملان، كان الفريق نجح في ضم صالح آل عباس وخاليم هايلاند ويوسف الجبلي والهولندي محمد رايحي.

وسبق لـ  الشملان اللعب في صفوف فريقي الشباب والوحدة قبل الانضمام إلى الباطن.


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