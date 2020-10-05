رسميًا .. رمزي صولان ينضم إلى ضمك لخمسة مواسم

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ضمك اليوم الاثنين، عن تعاقده مع اللاعب رمزي صولان قادمًا من النادي الفيصلي لمدة خمسة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب رمزي صولان في مركز خط الوسط المهاجم، وسبق له صاحب الـ22 عامًا اللعب في صفوف نادي الباطن على سبيل الإعارة.

أرقام رمزي صولان صفقة نادي ضمك الجديدة

ولعب صولان 12 مباراة مع فريقه السابق الفيصلي، خلال موسم 2019/2020 بواقع 188 دقيقة ببطولتي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، ولم ينجح في تسجيل أي هدف أو صناعة أي هدف.

ضمك يُنهي الموسم في المركز العاشر

يذكر أن فريق ضمك، كان أنهى دوري المحترفين موسم 2019/2020 محتلًا المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

وفي وقت سابق، استقرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل مبدئي على تحديد مايو المقبل موعدًا لنهاية مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

وتُوجد بعض المحاولات وذلك للحصول على موافقة إقامة بعض من مباريات الدوري في آخر 10 أيام من شهر رمضان 2021، بصورة استثنائية بسبب ضغط موسم 2021/2022 نتيجة كثرة ارتباطات الأندية السعودية آسيويًا ووجود معسكرات ومباريات للمنتخب السعودي الأول وفقًا لـ “الرياضية”.

ولا زالت لجنة المسابقات تنتظر قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول الكشف عن طريقة خوض منافسات دوري أبطال آسيا 2021 إضافة لخوض تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2022، حيث من الممكن إقامتها بنظام التجمع في دولة واحدة، وذلك من أجل تحديد مواعيد مباريات الدور الثاني من دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى.

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