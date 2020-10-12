رسميًا .. ضمك يُعزز دفاعه بـ الأرجنتيني كريستيان ليما

المواطن - محمد سمعه

وقعت إدارة نادي ضمك اليوم الاثنين، عقدًا احترافيًا مع المدافع الأرجنتيني كريستيان ليما لمدة موسمين قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن كريستيان ليما سينضم إلى الفريق لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم ثالث، ليُمثل صفوف الفريق الكروي الأول، حيث وقع على العقد بحضور عبدالله بن قزعة عضو مجلس الإدارة.

التعادل يحسم نتيجة مباراة الاتحاد وفارس الجنوب

وكان فارس الجنوب تعادل مع نادي الاتحاد بثلاثية لكل فريق أول أمس السبت، في مباراة ودية أُقيمت بين الفريقين استعدادًا لمنافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

تصرف غريب من مدرب الاتحاد مع نظيره في ضمك

وأقدم المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ العميد، على تصرف غريب مع الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب فارس الجنوب، وذلك بعد نهاية المباراة الودية بين الفريقين بفوز ضمك بنتيجة 3/ 2.

ونجح كاريلي في إقناع ابن زكري بـ إقامة شوط ثالث في المباراة الودية بين الفريقين. وكان الشوط الأول والثاني من المباراة انتهيا بفوز ضمك بثلاثية لهدفين، لكن يبدو أن الأمر لم يُعجب كاريلي الذي طلب إقامة شوط ثالث حتى نجح العميد في إحراز هدف التعادل الثالث عبر اللاعب خالد السميري. وسجل ثلاثية الاتحاد في شباك فارس الجنوب كل من فهد المولد ورومارينيو وخالد السميري.

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