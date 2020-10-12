‎الرئيسية
الرياضة
رسميًا .. ضمك يُعزز دفاعه بـ الأرجنتيني كريستيان ليما
خلال فترة الانتقالات الصيفية

رسميًا .. ضمك يُعزز دفاعه بـ الأرجنتيني كريستيان ليما

2020/10/12
الساعة 3:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
33
0
طباعة
رسميًا .. ضمك يُعزز دفاعه بـ الأرجنتيني كريستيان ليما كريستيان ليما ينضم إلى ضمك
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 التعادل يحسم نتيجة مباراة الاتحاد وفارس الجنوب
2 تصرف غريب من مدرب الاتحاد مع نظيره في ضمك

وقعت إدارة نادي ضمك اليوم الاثنين، عقدًا احترافيًا مع المدافع الأرجنتيني كريستيان ليما لمدة موسمين قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن كريستيان ليما سينضم إلى الفريق لمدة موسمين مع أفضلية التمديد لموسم ثالث، ليُمثل صفوف الفريق الكروي الأول، حيث وقع على العقد بحضور عبدالله بن قزعة عضو مجلس الإدارة.

التعادل يحسم نتيجة مباراة الاتحاد وفارس الجنوب

وكان فارس الجنوب تعادل مع نادي الاتحاد بثلاثية لكل فريق أول أمس السبت، في مباراة ودية أُقيمت بين الفريقين استعدادًا لمنافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021.

تصرف غريب من مدرب الاتحاد مع نظيره في ضمك

وأقدم المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ العميد، على تصرف غريب مع الجزائري نور الدين بن زكري، مدرب فارس الجنوب، وذلك بعد نهاية المباراة الودية بين الفريقين بفوز ضمك بنتيجة 3/ 2.

ونجح كاريلي في إقناع ابن زكري بـ إقامة شوط ثالث في المباراة الودية بين الفريقين.

وكان الشوط الأول والثاني من المباراة انتهيا بفوز ضمك بثلاثية لهدفين، لكن يبدو أن الأمر لم يُعجب كاريلي الذي طلب إقامة شوط ثالث حتى نجح العميد في إحراز هدف التعادل الثالث عبر اللاعب خالد السميري.

وسجل ثلاثية الاتحاد في شباك فارس الجنوب كل من فهد المولد ورومارينيو وخالد السميري.

ضمك
كريستيان ليما يُوقع للفريق

 


ذات صلة :
  • الأهلي يتخلى عن صفقة مهمة بعد بقاء عمر السومة
    •
  • تحذير من ارتفاع إصابات كورونا بين الفئة العمرية 16-29 في بريطانيا
    •
  • المدينة تتصدر حالات كورونا الجديدة بـ53 إصابة وإجمالي الوفيات بالمملكة 5068
    •
  • الصحة : تسجيل 348 حالات كورونا جديدة وتعافي 509
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :