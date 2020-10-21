رسميًّا .. الاتحاد يُعلن التعاقد مع حمد آل منصور

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد- منذ قليل- عن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب حمد آل منصور، مدافع نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر “تويتر” : “أهلًا بالمنصور في عرين النمور”.

وسيلعب آل منصور مع نادي الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، حيث أتى مساء اليوم الأربعاء إلى جدة لتوقيع العقود رسميًّا مع إدارة أنمار الحائلي.

حمد آل منصور يُجرب حظه مع الاتحاد:

وكان حمد آل منصور مدافع النصر انضم إلى العالمي في عام 2018 قادمًا من نادي الفيصلي، لكنه لم ينجح في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي في العالمي.

حقيقة اقتراب الاتحاد من أحمد حجازي:

وفي سياق آخر، رد كريستيان إميل وكيل أعمال المدافع المصري أحمد حجازي لاعب نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على الأنباء التي تحدثت عن اقتراب المدافع المصري من الانضمام لنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت تقارير صحافية أن الاتحاد حصل على موافقة وست بروميتش الإنجليزي رسميًّا، من أجل الحصول على خدمات المدافع حجازي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد وفقًا لـ كووورة.

وتحدث إميل للصحف ووسائل الإعلام المصرية نافيًا تمامًا اقتراب أحمد حجازي من الانضمام لـ الاتحاد أو لأي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد وكيل حجازي على أن موكله يرغب في البقاء بصفوف ويست بروميتش وذلك خلال الموسم الحالي 2020/ 2021.

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