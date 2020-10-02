رسميًّا .. الشباب يُعلن مخالصة أسبريا

المواطن - محمد سمعه

وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب الكولومبي دانيلو أسبريا، المنضم حديثًا لصفوف فريق القادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر “تويتر” أن إدارة النادي قدمت شكرها للاعب الكولومبي على الفترة التي قضاها مع الليث.

وكان القادسية تعاقد مع اللاعب الكولومبي وفقًا لخطة الإدارة من أجل تدعيم الفريق الصاعد حديثًا لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلاعبين على أعلى مستوى.

مسيرة أسبريا الاحترافية قبل انضمامه إلى القادسية:

ولعب أسبريا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من عام 2017 وحتى 2019 قبل أن ينتقل إلى الشباب، وشارك آخر موسمين في 67 مباراة، وساهم خلالهم في تسجيل 33 هدفًا، حيث أحرز 26 هدفًا، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وتعول جماهير القادسية على مواصلة تألق دانيلو في الدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم المقبل، أملًا في مساعدة الفريق الأول لكرة القدم على الظهور بشكل مميز والبقاء وسط الكبار.

النجم الكولومبي خاض تجربة احترافية في العين:

وسبق أن لعب المهاجم الكولومبي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليتكس لوفتش البلغاري من عام 2013 وحتى 2016، قبل أن ينضم إلى العين الإماراتي ومنه إلى الفيحاء.

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