رغم تأكيده البقاء .. صدمة من فيتوريا لـ بيتروس

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر على موعد مع تلقي صدمة من المدرب البرتغالي روي فيتوريا، وذلك بعد أن أكد الأول أنه سيبقى مع العالمي ولن يغادر.

وكان اسم اللاعب البرازيلي ارتبط للرحيل عن العالمي والانضمام لنادي النصر الإماراتي أو فريق ساوباولو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستعد روي فيتوريا للتفكير في عدم الاستعانة بخدمات نجم الوسط البرازيلي في المباريات المقبلة لـ النصر بسبب وجود لاعبين آخرين في نفس مركزه وفقًا لـ “الاقتصادية”.

لماذا رفضت الأندية السعودية ضم نجم النصر ؟

وحاولت بعض الأندية في دوري المحترفين السعودي، التعاقد مع بيتروس وشراء المدة المتبقية بعقده من النصر، لكن الأمر لم يتم بسبب الراتب العالي للاعب البرازيلي.

وفي وقت سابق، رد اللاعب البرازيلي عبر خاصية Story في حسابه بـ الإنستجرام نافيًا تمامًا اقترابه من مغادرة النصر.

وقال اللاعب البرازيلي لجماهير العالمي باللغة العربية: “مشجعي العالمي، الإشاعات التي يتم تداولها عن مغادرتي النصر جميعها غير صحيحة، لدي عقد بمدة سنتين وسنكون سعداء معًا، بمساعدتكم ودعمكم سنقاتل من أجل النصر لتحقيق الإنجازات وإسعادكم.. أحبكم”.

جدير بالذكر أن بيتروس انضم إلى النصر في عام 2018 قادمًا من نادي ساوباولو.

بطولات بيتروس مع النصر

وكان اللاعب البرازيلي نجح في التتويج بلقبي دوري المحترفين وكأس السوبر السعودي مع النصر.

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