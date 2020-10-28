رفع أسعار البنزين في السودان

المواطن - متابعة

قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف مساء أمس الثلاثاء: إنه تقرر زيادة أسعار الوقود المحلية لمثليها بأثر فوري.

وأبلغ الوزير خيري عبدالرحمن مؤتمرًا صحفيًّا أن الجازولين سيباع مقابل 46 جنيهًا سودانيًّا (0.8364 دولار) للتر، والبنزين بسعر 56 جنيهًا للتر، فيما كان سعر البيع السابق 23 و28 جنيهًا على الترتيب.

وسيبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106 جنيهات و120 جنيهًا للبنزين. وتسري الأسعار الجديدة اعتبارًا من السادسة مساء أمس الثلاثاء.

وقال عبدالرحمن في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية: إن الأسعار الجديدة تم اعتمادها بقرار وزاري أصدرته وزارة المالية استنادًا على الموازنة المعدلة للعام 2020 والتي تمت إجازتها بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في أغسطس 2020.

وأكد الوزير أن الأسعار الجديدة للبنزين والجازولين ستخضع للمراجعة أسبوعيًّا بواسطة لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين للمستوردين والمالية، وأن السعر الجديد يعتمد على السعر العالمي هبوطًا وصعودًا.

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