رفع تعليق تداول سهم البنك الأهلي ومجموعة سامبا

المواطن - الرياض

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم الاثنين، رفع تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري.

وقالت تداول في بيان لها، إنه إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 24 / 02 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م بخصوص تعليق تداول سهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من الأحد 24 / 02 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م بناءً على طلب البنك للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري.

وحيث أعلن البنك بتاريخ 24 / 02 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م عن الحدث الجوهري، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن شركة السوق المالية السعودية ( تداول) رفع تعليق تداول أسهم البنك الأهلي التجاري في السوق ابتداءً من يوم الاثنين 1442 / 02 / 25 هـ الموافق 2020 / 12 / 10 م.

كما أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، رفع تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية.

وقالت تداول، في بيان لها، إنه إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 24 / 02 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م بخصوص تعليق تداول سهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من الأحد 24 / 02 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م بناءً على طلب المجموعة للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري.

وحيث أعلنت المجموعة بتاريخ 24 / 02 / 1442هـ الموافق 11 / 10 / 2020م عن الحدث الجوهري، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن شركة السوق المالية السعودية ( تداول) رفع تعليق تداول أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق ابتداءً من يوم الاثنين 25 / 02 / 1442 هـ الموافق 2020/10/12م.

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