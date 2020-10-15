رفع 2492 مركبة مهملة وإشعار 3437 أخرى بالإزالة في الرياض

المواطن - الرياض
أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، رفع 2492 مركبة مهملة وإشعار 3437 مركبة أخرى بالإزالة خلال أربعة أسابيع.
وقالت الأمانة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، إنه تحسينًا لمشهد مدينتنا الحضري تم رفع 2492 مركبة مهملة.
وأضافت أمانة منطقة الرياض أنه تم وضع إشعارات بالإزالة على 3437 مركبة خلال ٣٠ يومًا.
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