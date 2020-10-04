رواتينكس لعلاج حصوات المجاري البولية

دائمًا يبحث الكثيرون عن نشرة دواء رواتينكس لعلاج حصوات المجاري البولية حيث أن هذا الدواء يعد من الأدوية الفعالة في علاج الحصوات حيث يساعد على إزالة الحصوات ويتخلص منها بسرعة، كما يساعد على التقليل من آلام المغص الكلوي.

تركيبة رواتينكس

قبل أن نتعرف على نشرة دواء رواتينكس لعلاج حصوات المجاري البولية فيجب أن نتعرف في البداية على تركيبة رواتينكس حيث أن كل قرص من هذا الدواء يحتوي على ما يلي:

مادة برونيون بتركيز 10 مجم.

مادة الفا بينين بتركيز 8 مجم.

مادة بانثينول بتركيز 4 ميجم.

مادة كامفين بتركيز 15 ميجم.

زيت الزيتون بتركيز 100 مجم.

مادة برو نيول بتركيز 10 مجم.

مادة سينيول بتركيز 3 ميجم.

وهذه المكونات تجعل لهذا الدواء فاعلية كبيرة، وسوف يقوم موقع المواطن بتوضيح نشرة دواء رواتينكس لعلاج حصوات المجاري البولية.

دواعي استعمال دواء رواتينكس لعلاج حصوات المجاري البولية

يعالج التهابات المسالك البولية.

يعمل على زيادة تدفق الهواء إلى الرئتين.

يعالج المغص الكلوي.

يساعد على طرد حصوات الكلى والمسالك البولية.

يعالج أمراض العيون.

يساعد على السيطرة على مستوى السكر في الدم.

يستخدم في علاج مشاكل الجهاز التنفسي.

يعد مطهر فعال وقوي في علاج التهابات المسالك البولية.

يعد مضاد للفطريات والبكتيريا التي تؤدي إلى الإصابة بالربو.

يعد مسكن لآلام المفاصل.

يساعد على التخفيف من اضطرابات المعدة.

جرعة رواتينكس للأطفال

بعد أن تعرفنا على دواعي استعمال دواء رواتينكس لعلاج حصوات المجاري البولية فيجب أيضًا أن نتعرف على جرعة رواتينكس للأطفال حيث يتم استخدامه للأطفال أقل من 12 سنة في الحالات المهمة والقصوى.

ولكن هذا يكون تحت إشراف الطبيب المختص، فالطبيب هو الذي يقوم بتحديد الجرعة على حسب حالة المريض الصحية.

جرعة رواتينكس للكبار

بعد أن تعرفنا على جرعة رواتينكس للأطفال فلابد أيضًا أن نتعرف على جرعة رواتينكس للكبار حيث أن الجرعة الاعتيادية منه تكون كتالي

يتم تناول جرعة بمعدل كبسولة أو كبسولتين من ثلاث إلى أربع جرعات يومياً.

ولكن يجب أن يتم تناول الجرعة قبل تناول الأكل بحوالي نصف ساعة ولابد أن يتم الالتزام بالجرعة ومدة العلاج التي يقوم الطبيب بتحديدها.

موانع استخدام دواء رواتينكس

يجب ألا يتم استخدام دواء رواتينكس للأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة تجاه تركيبة هذا العقار.

يجب أن يتم تناول كمية كبيرة من الماء.

لا يستخدم هذا الدواء في حالة انقطاع البول أو لو كان الشخص يعاني من الإصابة بعدوى شديدة في المسالك البولية.

يجب ألا يتم استخدام هذا العقار في علاج حالات التهابات المسالك البولية الجرثومية.

يجب ألا يتم تناول هذا العقار من قبل حالات حصر البول والمغص الشديد.

يجب ألا يتم استخدام هذا الدواء خلال فترة الحمل لأنه قد يسبب تشوهات للجنين.

ألا يتم تناول هذا الدواء أثناء الرضاعة الطبيعية وذلك لأن رائحته نفاذة وينزل مع حليب الأم للطفل الرضيع مما يؤدي إلى أن الطفل يترك الرضاعة الطبيعية بسبب هذه الرائحة.

كما أن تركيبة هذا الدواء من الممكن أن تضر بصحة الطفل الرضيع.

اضرار دواء رواتينكس

بعد أن تعرفنا على دواعي استعمال دواء رواتينكس لعلاج حصوات الكلى والمسالك البولية فيجب أيضًا أن نتعرف على اضرار رواتينكس حيث أنه من الممكن أن يصاحب استخدام هذا الدواء ظهور بعض المشاكل الصحية البسيطة إلى حد ما.

وهذه المشاكل لو زادت لابد أن يتم إخبار الطبيب على الفور، ومن ضمن هذه المشاكل الصحية ما يلي:

أن يشعر الشخص بالغثيان والدوخة.

الشعور بالضعف الشديد في العضلات.

أن يكون الشخص مصاب بالإسهال.

وجود اضطرابات في المعدة.

أن يكون الشخص مصاب بمتلازمة العين الصغيرة.

وجود ضيق في عملية التنفس، ومن الممكن أن يصل إلى حد الاختناق.

ما هي الاحتياطات اللازمة لاستخدام دواء رواتينكس

توجد بعض الحالات الصحية التي لابد أن تحذر عندما تقوم باستخدام هذا العقار وأن يكون هذا تحت إشراف الطبيب المختص، ومن ضمن هذه الحالات ما يلي:

الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الأوعية الدموية أثناء فترة الحمل وأثناء فترة الرضاعة الطبيعية.

في حالة وجود اعتلال في وظائف الكلى في حالة وجود اختلال في وظائف الكبد.

الشكل العقاري وتخزين رواتينكس

دواء رواتينكس متوفر على هيئة كبسولات وكل عبوة يوجد بها ثلاث شرائط وكل شريط يحتوي على 15 كبسولة جيلاتينية والعبوة بأكملها يوجد بها 45 كبسولة بالإضافة إلى النشرة الداخلية.

يجب أن يتم حفظ هذا العقار في درجة حرارة لا تزيد عن 25 درجة مئوية، ويجب أن يحفظ هذا العقار في مكان جاف ويكون بعيد جدًا عن الرطوبة والحرارة.

لابد أن يحفظ هذا الدواء بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال.

ما هو الفرق بين دواء رواتينكس وروكول

دواء رواتينكس هو دواء يقوم بإزالة حصوات الكلى والمسالك البولية ويتم استخدامه في إرخاء تشنجات القنوات البولية مما يعمل على مساعدة حصوات الكلى المفتتة التي تكون أقل من 5 مللي على المرور مع البول مما يعمل على علاج المغص الكلوي.

دواء وروكول هو عبارة عن كبسولات يتم استخدامها في علاج حصوات المرارة والتهابها، كما يتم استخدامه في الوقاية من تكون حصوات المرارة وبعض الحالات.

ويتم وصفه لعلاج سوء الهضم الذي ينتج عن اضطرابات المرارة، كما يعمل على المساعدة في التخلص من الدهون ويساعد الجسم على امتصاص هذه الدهون.

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