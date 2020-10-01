روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا

المواطن - محمد سمعه

تُوج اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2019/2020، وذلك بعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 اليوم الخميس بمدينة نيون السويسرية.

وفاز ليفاندوفسكي بالجائزة بعد أن قاد بايرن ميونخ للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 والسوبر الأوروبي يوم 24 سبتمبر الماضي على حساب فريق إشبيلية الإسباني.

روبرت ليفاندوفسكي يتفوق على دي بروين ونوير في الجائزة

وتمكن ليفاندوفسكي من الفوز بالجائزة متفوقًا على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني.

وأعرب روبرت ليفاندوفسكي عن سعادته بالتتويج بالجائزة مضيفًا أن السبب فيها هو مدربه هانز فليك وجميع زملائه في الفريق البافاري.

البايرن في المجموعة الأولى

ووقع بايرن ميونخ في المجموعة الأولى التي تضم كل من أتلتيكو مدريد الإسباني، سالزبورغ النمساوي، لوكوموتيف موسكو الروسي بعد إجراء القرعة.

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