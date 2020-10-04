روسيا تسجل أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا

المواطن - متابعة

سجلت روسيا 10499 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 مايو عندما كان التفشي في ذروته وإجراءات العزل العام مطبقة.

وذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا أن 107 أشخاص توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 21358.

في سياق متصل حذرت منظمة الصحة العالمية من موجة ثانية لتفشي كورونا مع زيادة أعداد الإصابات على مستوى العالم.

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