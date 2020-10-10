روسيا تسجل 12846 إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت روسيا، اليوم ، أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وذلك بإحصاء 12846 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليتخطى إجمالي الإصابات عتبة المليون و285 ألفاً.

وأعلن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، في بيان اليوم “خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 12846 حالة إصابة بوباء “كوفيد-19” في 85 منطقة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1285084 حالة”​​​.

وأضاف أنه “توفي ما مجموعه 197 مريضاً بسبب الإصابة بفيروس كورونا في روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 22454 حالة”، مشيرا إلى تسجيل 6781 حالة تعاف جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1016202 حالة.

إصابات كورونا عالمياً

يذكر أن إصابات فيروس كورونا حول العالم سجلت أكثر من 36.6 مليون إصابة في حين وصل إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون و062428 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، وفقا لـ”رويترز”.

الولايات المتحدة تتصدر

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و633598 حالة إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 212819 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و906151 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 106490 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و028444 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 148957 في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت حوالي مليون و 272238 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 22257 حالة.

شارك الخبر