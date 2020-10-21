رويترز تسلط الضوء على كلمة ولي العهد ودعوته للعالم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أبرزت وكالة أنباء رويترز الأمريكية إطلاق المملكة اليوم الأربعاء القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي بدأت اليوم تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تحت شعار “الذكاء الاصطناعي لخير البشرية”، وتستمر حتى يوم غد.

عام مليء بالتحديات

وقال ولي العهد إن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا لاختبار إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي نشهد فيه تشكل حالة عالمية جديدة تعيد تعريف أساليب حياتنا وأعمالنا وتعلمنا.

وأضاف ولي العهد أنه في المملكة يتم ترجمة ذلك بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات للذكاء الاصطناعي بطموح واضح لأن تغدو المملكة نموذجًا للذكاء الاصطناعي في العالم.

ودعا في ختام كلمته كافة الحالمين والمبدعين والمستثمرين وقادة الرأي للانضمام للمملكة ليحققوا معًا هذا الطموح ويبنون نموذجًا رائدًا لإطلاق قيمة البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء اقتصادات المعرفة والارتقاء بأجيالنا الحاضرة والقادمة.

ترسيخ استراتيجية الذكاء الاصطناعي

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA)، عبدالله بن شرف الغامدي، إن المملكة أطلقت تلك الاستراتيجية وستعلن عن العديد من شراكات الذكاء الاصطناعي.

وفي حديثه في افتتاح القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في المملكة، أضاف الغامدي أن المملكة تريد ترسيخ نفسها كمركز عالمي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وأوضح أن تلك القمة ستكشف مستقبل العالم في هذا المجال.

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