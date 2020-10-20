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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى الخامسة مساء
تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى الخامسة مساء

2020/10/20
الساعة 10:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى الخامسة مساء
المواطن - نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة ،المدينة المنورة) يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى، في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

 


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