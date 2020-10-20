رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى الخامسة مساء

المواطن - نجران
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثيرًا لرياح شرقية نشطة مثيرة للغبار خلال النهار على منطقتي (مكة المكرمة ،المدينة المنورة) يصحب معها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى، في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.
ذات صلة :
حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة لحل مشكلة عدم الأهلية
جامعة نجران تعلن فتح التسجيل في دبلوم الموارد البشرية لذوي الإعاقة
وفاة مواطن وإصابة آخر بتصادم على طريق كلاخ الطائف.. والأهالي: أوقفوا نزيف الدماء
مشاهد من داخل قصر الزاهر الذي أمر المؤسس ببنائه لإقامة ضيوف الدولة
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments