رياح وأتربة على عدد من محافظات مكة المكرمة لمدة 12 ساعة

المواطن - متابعة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات: الجموم والكامل وتربة وجدة وخليص ورابغ.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة من صباح اليوم الأربعاء وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة خلال النهار، والتي قد تثير الغبار على الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الأرصاد، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: إنه قد يمتد تأثير هذه الرياح إلى الأجزاء الساحلية، وتصحب بارتفاع في درجات الحرارة العظمى.

وأوضحت أن ذلك يأتي اعتبارًا من يوم الاثنين الماضي وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

شارك الخبر