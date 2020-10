ريما بنت بندر: لماذا الاحتفاء بأول سيدة تنجز شيئًا ما.. المرأة نصف المجتمع!

المواطن - الرياض

دعت سفيرة المملكة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، أمس الأربعاء، المجتمع إلى التوقف عن الاحتفاء بأول سيدة تنجز شيئًا ما، مشددةً على أن المرأة نصف المجتمع.

وقالت الأميرة ريما، خلال مشاركتها في حوار عن بعد، ضمن قمة مجموعة العشرين B20: إنها تود أن توضح رسالتها بأن مساعدة النساء ليس لها علاقة بالأعمال؛ لأن دعمهن أمر أساسي وهو ما يجب أن نقوم به.

Princess Reema Al-Saud, Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to the United States of America, participated at the #B20Summit confirming that engaging women and paving the way for them to thrive is a necessity.

@b20 pic.twitter.com/8tTS07cX4K

— G20 Saudi Arabia (@g20org) October 27, 2020