زراعة قوقعة إلكترونية تعيد السمع لطفل الـ12 بحفر الباطن

المواطن - الرياض

نجح الفريق الطبي بمستشفى حفر الباطن المركزي في زراعة قوقعة إلكترونية لطفل في الثانية عشرة من العمر، كان يعاني ضعفًا شديدًا في السمع.

وباشر الفريق الطبي بعد إجراء كافة التحاليل الطبية إجراء عملية زراعة القوقعة للطفل في الأذنين وفق أحدث الطرق، وبجرح لم يتعدَّ 3 سم، مع تشغيل الجهاز الخارجي في اليوم التالي مباشرة من العملية، ليتمكن بعدها الطفل من السمع بشكل أفضل، وقد غادر المستشفى وهو بصحة جيدة، دون تسجيل أية مضاعفات.

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