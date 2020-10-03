زعيم كوريا الشمالية في رسالة تعاطف لترامب: أتعشم أن تتجاوز هذا التحدي

المواطن - متابعة

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي أعلن الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد، متمنيًا له الشفاء العاجل.

زعيم كوريا الشمالية متعاطف

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن كيم جونغ أون بعث “رسالة تعاطف” إلى ترامب، حيث أعرب عن “أمله الصادق” في “الشفاء العاجل والكامل” للرئيس الأمريكي وزوجته، ميلانيا.

وأضاف زعيم كوريا الشمالية، حسب الوكالة، أنه يأمل في أن يتجاوز ترامب وميلانيا هذا التحدي، ونقل تحيته إليهما.

تعاطف قادة العالم مع ترامب

وتفاعل العديد من قادة العالم مع إصابة ترامب بفيروس كورونا وبعثوا له بأمنياتهم الخالصة بالشفاء العاجل.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من بين أوائل الذين علقوا على إصابة ترامب حيث قال: أتمنى لصديقي ترامب الشفاء السريع.

ويتمتع الزعيمان الهندي والأمريكي بعلاقات حميمة، حيث استضاف مودي ترامب في اجتماع حاشد ضخم على الطريقة الأمريكية في مسقط رأسه في ولاية غوجارات في فبراير.

وفي سبتمبر 2019، حضر ترامب ورئيس الوزراء الهندي حدثًا مشابهًا في هيوستن، تكساس أطلق عليه اسم Howdy Modi أمام حشد كبير من الهنود الأمريكيين.

جونسون يتمنى التعافي لترامب

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي شُخص سابقًا بإصابته بالعدوى في أواخر مارس وأمضى أسبوعًا في مستشفى بلندن: أتمنى أن يتعافى الرئيس وزوجته بسرعة من فيروس كورونا.

بوتين يراهن على حيوية الرئيس الأمريكي

وعبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمنياته بالشفاء على طريقته الخاصة قائلًا في برقية: أنا واثق من أن طاقتك الحيوية ومعنوياتك العالية وتفاؤلك سيساعدونك على التعامل مع الفيروس الخطير.

وكان قد صرح الكرملين هذا الأسبوع أن بوتين يخطط لأخذ اللقاح الروسي ضد كورونا قريبًا.

السيسي يتطلع لمواصلة العمل المشترك

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: خالص تمنياتي بالشفاء العاجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى، وأن يتجاوزا هذه المرحلة بسرعة للعودة بكامل الصحة والعافية لمواصلة قيادة جهود الولايات المتحدة المقدرة نحو العمل على مكافحة هذا الفيروس على مستوى العالم لصالح الإنسانية جمعاء.

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