زلزال عنيف يضرب ولاية إزمير التركية

المواطن - متابعة

ضرب زلزال قوي اليوم الجمعة، ولاية إزمير التركية، حسبما تداولت وسائل الإعلام المحلية التركية، ولم تصدر أية معلومات حول سقوط ضحايا نتيجة الزلزال.

ولاية إزمير التركية

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان لها على تويتر، إن مدينة إزمير التركية تعرضت لزلزال عنيف بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة “سفري حصار” غربي البلاد.

زلزال في مدينة بينجول

وضرب الأحد الماضي، الـ25 من أكتوبر، زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر للزلازل، مدينة بينجول التركية، وشعر به سكان المقاطعات المجاورة.

ولم تقع أي خسائر في الأرواح، لكن الزلزال تسبب في حالة من الذعر والخوف، فقد بلغ عمق الزلزال 7 كيلو مترات، وفقًا لوسائل إعلام محلية تركية.

يأتي الزلزال بمثابة إنذار بوقوع زلزال عنيف من المحتمل أن يضرب إسطنبول مخلفًا الكثير من الدمار، إذ حذر رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أكرم إمام أوغلو، من وقوع مثل هذا الزلزال في المدينة مرارًا وتكرارًا.

وشهدت تركيا خلال شهر أغسطس الماضي 1362 زلزالًا، بلغت مداها 4.9 درجة على مقياس ريختر، وزاد عدد الزلازل التي تجاوزت 3 درجات 76 زلزالًا، فيما وصل هدد الهزات التي تزيد عن 4 درجات إلى 14 زلزالًا، بينما كانت المدينة الأكثر اهتزازًا هي ملاطية.

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