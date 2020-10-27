المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة زيادة عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة معروف بنسبة 171% خلال 9 أشهر.

منصة معروف هي مبادرة من وزارة التجارة بالتعاون مع شركة (ثقة) لخدمات الأعمال من أجل تطويرها وتشغيلها، حيث تعد خدمة جديدة ومفيدة لكل المتعاملين في التجارة الإلكترونية سواء بائعين أو مشترين.

ما فائدة منصة معروف؟

إذا كنت البائع، فهناك فوائد تسويقية كثيرة تهمك، منها مثلًا:

معروف خدمة تزيد من ثقة أعمالك التجارية أمام عملائك.

الخدمة تسهل لك الوصول للعملاء المستهدفين.

تقييم عملائك وتعليقاتهم في صفحتك بخدمة معروف سيوضح جودة خدماتك أمام الجميع.

الخدمة مجانية ولا تحتاج لسجل تجاري، وكل ما عليك هو التسجيل عبر رابط الخدمة هنا.

يمكن الاشتراك في معروف خلال ثوانٍ معدودة.

بإمكان ربط جميع حساباتك في مختلف المنصات الاجتماعية في صفحتك بموقع معروف.

الخدمة سهلة ومفيدة، وسرية بياناتك مضمونة.

بعد الاشتراك في الخدمة ستحصل على شعار معروف، وإذا كان لديك سجل تجاري ستحصل على الشعار الذهبي لخدمة معروف.

الخدمة تمنحك فرصة تسويق متجرك الإلكتروني في منصات معروف المختلفة.

أما إذا كنت أنت المشتري، فهناك أيضًا فوائد كثيرة مهمة منها:

بإمكانك الحصول على معلومات مهمة عن المتاجر الإلكترونية المشتركة في معروف.

بإمكانك الاطلاع على تقييم العملاء السابقين للمتاجر الإلكترونية كما يمكنك أيضًا الاطلاع على تجاربهم مع المتاجر.

وبما أن المتجر الإلكتروني مشترك في خدمة معروف، فهذا بطبيعة الحال يريحك ويزيد من اطمئنانك.

خدمة معروف مجانية وتسهل لك الوصول للمتاجر المشتركة في الخدمة.

الخدمة توفر لك إمكانية تقييم أي متجر إلكتروني مشترك في الخدمة والتعليق في صفحته في معروف.

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