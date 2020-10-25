سؤال يُثير الجدل بعد انتقال عبدالفتاح آدم إلى الرائد

المواطن - محمد سمعه

أثار الناقد الرياضي فهد الروقي الناقد في قناة 24 الرياضية، الجدل بسؤال محير وذلك بعد انتقال عبدالفتاح آدم إلى الرائد قادمًا من نادي النصر قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية في المملكة.

وكتب الروقي عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد تغريدة قائلًا: “سؤال محير، هل انتقل آدم إلى الرائد معارًا من النصر كلاعب مواليد أم بصفة ثانية، نرجو الإفادة من إداراتي الناديين أو من لجنة الاحتراف”.

آدم ينضم إلى الرائد لمدة موسم

وكان نادي الرائد، أعلن اليوم عن تعاقده مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم النصر لمدة موسم رياضي واحد.

وذكر الحساب الرسمي للرائد عبر “تويتر” أن آدم سينضم لـ رائد التحدي على سبيل الإعارة من نادي النصر.

وحضر فهد المطوع رئيس نادي الرائد إجراءات توقيع آدم عقد انضمامه للفريق.

وكان آدم عانى من قلة المشاركة بصورة منتظمة مع النصر خلال الموسم الماضي، كما أن المدرب روي فيتوريا مدرب العالمي لم يعتمد عليه بشكل مستمر في مباريات أصفر العاصمة.

يذكر أن آدم صاحب الـ25 عامًا كان انضم إلى النصر قادمًا من فريق التعاون في عام 2019.

أزمة بسبب قيد عبدالفتاح آدم في قائمة النصر

وفي وقت سابق، كان القانوني الرياضي أحمد الأمير الباحث في اللوائح الرياضية رد على حقيقة مخالفة النصر للقانون بسبب مشاركة بعض من اللاعبين المواليد مع الفريق الكروي الأول بالعالمي مؤخرًا.

ولعب في قائمة العالمي كل من عبدالفتاح آدم وأيمن يحيى ومختار علي وهم 3 لاعبين من المواليد، بينما تنص لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم على ضرورة وجود لاعب واحد فقط من المواليد.

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إن أصفر العاصمة لم يرتكب أي مخالفة في قيد ثلاثي المواليد كما أن مشاركتهم مع الفريق قانونية بنسبة 100%.

وأكد الأمير على أن مشاركة أيمن يحيى ومختار علي وعبدالفتاح آدم قانونية كونهم يحملون جواز السفر السعودي، وبالتالي تم قيدهم في القائمة المحلية والقارية لـ نادي النصر.

وكان العالمي تعرض لانتقادات بخصوص الحصول على استثناء لقيد 3 لاعبين بقائمتيه المحلية والقارية.

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