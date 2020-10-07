سارق الـ8 منازل يفجر مفاجأة: 2.5 مليون حصيلة مكاسبي!

المواطن - متابعة

فجر المتهم الرئيسي في قضية سرقة 8 منازل في الضاحية وقرطبة والقادسية والفيحاء في الكويت مفاجآت كبيرة، حيث أقر باتفاقه مع أحد التجار على شراء كل مسروقاته، التي قدرت بـ2.5 مليون دينار، مقابل 180 ألف دينار فقط.

وقال المتهم في اعترافاته خلال التحقيق أمام المباحث الجنائية: اتفقت مع التاجر قبل ضبطي بيوم واحد فقط، كما عرضت ساعة واحدة ثمينة على أحد المحال التجارية، وقيّمها صاحب المحل بـ30 ألف دينار لكنني تراجعت عن بيعها في اللحظات الأخيرة لخوفي من انكشاف أمري، بحسب القبس الكويتية.

وأضاف المتهم أنه أهدى حقائب نسائية مسروقة لصديقاته، كما تعرف على العديد ممن طمعن في مثل تلك الهدايا الثمينة، وأعطى خادمة صديقته ساعة ثمينة “لو عملت بالكويت 50 سنة فلن تستطيع تحصيل قيمتها”.

ومن المفارقات أنه ترك الذهب والساعات الثمينة في أحد منازل منطقة الضاحية وفضل سرقة كلب رآه هناك “لأن شكله كان مغريًا”.

وفي نهاية اعترافاته قال المتهم: كنت أعلم أنني سأقع في يد رجال المباحث لكنهم فاجأوني بسرعة الضبط، لأن كل تحركاتي كانت محسوبة وبدقة شديدة، وكنت أستخدم سيارات مسروقة وهواتف مسروقة وهويات مسروقة ولم أتوقع ضبطي بهذه السرعة.

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