سالم الدوسري : سأُحقق لقب أفضل لاعب في آسيا

المواطن - محمد سمعه

وعد سالم الدوسري نجم نادي الهلال، نفسه وجماهير الأزرق بالسعي للفوز بأحد الألقاب المهمة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن طموحه كبير للغاية.

وقال الدوسري في مقطع فيديو متداول: “بمشيئة الله سأُحقق لقب أفضل لاعب في آسيا، وطموحي لا يزال كبيراً وعالياً”.

وواصل الدوسري حديثه قائلًا: “في دوري أبطال آسيا 2019، وبعد التسجيل في شباك الاتحاد في دور الثمانية، كنت في وقت جيد للغاية بالنسبة لي، وفي أفضل مستوياتي، وأيضًا سجلت في شباك السد القطري في دور نصف النهائي، وقتها شعرت أنني في أفضل حالة فنية لي منذ فترة مع الزعيم”.

وأضاف الدوسري: “هناك فارق بالطبع بين الدوري السعودي والدوري الإسباني، والاحتراف أمر مهم في مسيرة اللاعب، ولكن الأهم من الاحتراف هو أن تكون عقلية اللاعب محترفة لتساعده على التألق”.

سالم الدوسري يُحقق اللقب الأغلى مع الهلال

وكان الدوسري ساهم في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ الزعيم، حيث سجل هدفًا في إياب الدور النهائي في شباك فريق أوراوا الياباني في مباراة انتهت بفوز الهلال بثنائية لهدف، حيث سجل الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني.

الهلال يُحقق لقب الدوري بعد منافسة النصر

وتُوج سالم الدوسري مع الهلال بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 بعد منافسة شرسة مع نادي النصر.

يذكر أن اسم سالم الدوسري كان ارتبط بالانتقال لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في الأشهر القليلة الماضية.

وفي سياق آخر، يستعد الهلال للتعاقد مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو نجم فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي لمدة 3 سنوات.

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