سالم الدوسري يهز شباك أبها

المواطن - مروة نبيل

نجح النجم سالم الدوسري في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بهدف مميز، ليمنح فريقه الهلال التقدم عند الدقيقة 28.

سالم الدوسري يُسجل

وتُقام مباراة الهلال ضد أبها اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبدأت مباراة الهلال ضد أبها بشكل سريع، وسط محاولات لهز الشباك، قبل أن يطلق سالم الدوسري تسديدة صاروخية من منطقة الجزاء، ليسجل الهدف الأول في مرمى فارس الجنوب.

خطف بطاقة التأهل إلى النهائي

ويطمح الهلال لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، فيما يسعى أبها بقيادة مدربه عبدالرزاق الشابي لتحقيق مفاجأة وإقصاء الزعيم، لمواصلة مشواره المميز، بعدما صعد إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه.

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