سامي الجابر يُحلل أداء النصر

المواطن - محمد سمعه

حلل سامي الجابر نجم الهلال السابق، مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني التي أُقيمت اليوم السبت ضمن مباريات دور الـ4 ببطولة دوري أبطال آسيا.

تعليق سامي الجابر:

وكتب الجابر عبر حسابه في “تويتر” منذ قليل قائلًا: “أجرى بيرسبوليس والنصر 4 تغييرات، ثم شاهدنا مباراة فنيًّا لا تليق بنصف نهائي أكبر قارات العالم، النسخة الأسهل كان من الممكن أن تكون بحضور فني قوي، مع غياب الذهاب والإياب، كيف يُكمل حامل اللقب مشواره بغياب صفه الأساسي، ومن وصل لقبل النهائي خارت قواه بسبب 4 تغييرات”.

وصعد فريق بيرسبوليس الإيراني إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح على حساب فريق العالمي، في دور الـ4 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

النصر يخسر بطاقة التأهل للدور النهائي:

وانتهى الشوط الأول من الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، حيث نجح المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز الهدف الأول للعالمي بالدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء، ثم تعادل اللاعب مهدي عبدي في الدقيقة الثانية والأربعين عبر ضربة رأسية لفريق بيرسبوليس.

وفي الشوط الثاني من الوقت الأصلي من المباراة، لم تتغير النتيجة رغم إهدار حمدالله كرة في العارضة، وقيامه بتسديد كرة خطيرة علت العارضة قليلًا حتى انتهى الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ولجأ الفريقان إلى الشوطين الإضافيين، ولم تتغير النتيجة فيهما ليذهبا إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق بيرسبوليس لمصلحته.

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