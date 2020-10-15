سانتوس يرفض عرض الـ6 ملايين من الهلال

المواطن - مروة نبيل

حسم نادي سانتوس البرازيلي موقفه من العرض الذي تقدم به نادي الهلال لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم، الفنزويلي إيفرسون سوتيلدو.

سانتوس يرفض عرض الهلال

ورفض مسؤولو نادي سانتوس البرازيلي عرضًا رسميًا من الهلال يُقدر بـ6 ملايين دولار، من أجل الموافقة على رحيل الجناح الفنزويلي سوتيلدو إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة UOL البرازيلية، اليوم الخميس، إلى أن نادي الهلال أبدى اهتمامًا بضم الجناح الفنزويلي، وقدم عرضًا بقيمة 6 ملايين دولار، على أن يتم سداد المبلغ على دفعتين، الأولى عند توقيع العقد والثانية في ديسمبر المقبل.

ولفتت الصحيفة البرازيلية إلى أن نادي سانتوس يرغب في بيع عقد لاعبه الفنزويلي، للاستفادة من قيمة الصفقة، لمواجهة المشاكل المالية الحالية التي تواجهه هذه الفترة.

الزعيم يستعد لانطلاق الموسم الجديد

ويستعد الزعيم لانطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي الجديد، حيث سيبدأ مشواره، يوم 17 أكتوبر، بمواجهة العين الصاعد حديثًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم قد نجح في التتويج بالكأس الاستثنائي الموسم الماضي بعد تحقيقه العديد من الأرقام القياسية، حيث تمكن من تسجيل 74 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا، ونجح في حصد 72 نقطة خلال 30 مباراة.

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