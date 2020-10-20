سباق حائل للفروسية ينطلق عبر 5 أشواط بمسافة 1400م غدًا

المواطن - عارف السويدي - حائل

تنطلق أولى منافسات سباق حائل للفروسية للعام الحالي 1442هـ غدًا الأربعاء، وذلك على دعم نادي الفروسية.

ويتكون سباق حائل للفروسية من خمسة أشواط مسافتها جميعا 1400م، الشوط الأول لمواليد 2018م والشوط الثاني للدرجة التي لم تربح، والشوط الثالث لمفتوح مواليد 2017م، والشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة فيما خصص الشوط الخامس لمفتوح الدرجات.

وصرح مدير عام ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن الميدان أنهى جميع استعداداته لانطلاقة الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن اللجان العاملة أكملت كل الخطط لإنجاح سباقات هذا العام، مشيرًا بالدعم السخي والاهتمام الكبير والمتواصل من قبل القيادة الرشيدة – أيدها الله – لهذه الرياضة العريقة متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في سباقات الموسم وتحقيق النتائج المتميزة.

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