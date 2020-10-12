سبب الهجوم على مدرب النصر

المواطن - محمد سمعه

تعرض المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر لهجوم شديد من قبل جماهير العالمي والنقاد الرياضيين خلال الفترة الأخيرة.

موهبة النصر سبب الهجوم على فيتوريا

وجاء الهجوم بسبب رغبة فيتوريا التفريط في اللاعب أيمن يحيى موهبة العالمي الشابة، حيث قال عنه الإعلامي أحمد القحطاني عبر حسابه في “تويتر” : “أيمن يحيى مهاجم واعد، ولاعب طرف مهاري قوي، وأحد الحلول المميزة في النصر.. يحتاج في هذه المرحلة العمرية للثقة في قدراته وتطويرها ومنحه فرصة المشاركة في المباريات”.

وأضاف القحطاني: ” إن صح خبر إعارته لأحد الأندية، فهو عبث فني واضح، وخلل في رؤية واقع ومستقبل العالمي”.

أما الناقد الرياضي عادل الملحم فقال عبر “تويتر” : “هناك من يتحدث عن إعارة الرائع أيمن يحيى والإبقاء على عبدالرحمن الدوسري وعبدالعزيز الدوسري، إن صحت هذه الأخبار فهذه أم المصائب”.

جدير بالذكر أن العالمي كان ودع دوري أبطال آسيا من دور الأربعة بعد الخسارة أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية.

إنجازات فيتوريا مع العالمي

وكان فيتوريا قاد النصر للفوز بلقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 بجانب الفوز بلقب كأس السوبر السعودي في الرابع من يناير الماضي.

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