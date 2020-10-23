سبب تأخر انتقال نواف العابد من الهلال إلى الشباب

المواطن - محمد سمعه

ارتبط اسم اللاعب نواف العابد، نجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال بالانتقال لنادي الشباب، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

وكان اسم العابد ارتبط بالانضمام لـ الشباب، مقابل انضمام عبدالله الحمدان من الليث إلى الهلال.

نواف العابد متردد حول مغادرة الهلال

وكشف الإعلامي والناقد الرياضي أحمد العجلان آخر التطورات حول صفقة العابد والشباب، حيث قال عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “تواجه صفقة العابد والشباب، تأخيرًا بسبب تردد اللاعب في تقرير مصيره بالانتقال حيث تبقى في عقده مع الهلال 9 أشهر، ويرغب الهلال في بيع ما تبقى من عقده، في حين أن اللاعب لا زال مترددًا في اتخاذ قراره بالرحيل، ولم يقفل الشباب المفاوضات بعد”.

إنجازات العابد مع الهلال

يذكر أن نواف العابد صعد للفريق الكروي الأول بـ الهلال في عام 2009، ونجح في حصد 15 بطولة مع الزعيم وهم ” 4 ألقاب دوري، لقبين في كأس الملك، 6 ألقاب كأس ولي العهد، لقبين في السوبر السعودي، لقب دوري أبطال آسيا عام 2019″.

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