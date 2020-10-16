سبب تصنيع الـ5 ريالات الجديدة بمادة البوليمر

المواطن - الرياض

ردت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على أبرز الأسئلة الشائعة حول فئة الخمسة ريالات الجديدة والمصنوعة من مادة البوليمر، والتي طُرحت مؤخرًا.

وكشفت النقد في إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الجمعة عن سبب تحديث فئة الخمسة ريالات دون غيرها، موضحةً أن ذلك يرجع إلى أنها أكثر العملات الورقية تداولًا وتعرضًا لظروف التداول الصعبة، مؤكدة أن العملة الجديدة ستزيد من كفاءة تداولها.

ولفتت إلى أن سبب اختيار مادة البوليمر تحديدًا لصناعة العملة، هو أن هذه المادة تمنح الورقة النقدية عمرًا أطول، مما يزيد من كفاءتها، كما أنها صديقة للبيئة ويصعب تزييفها.

وشددت مؤسسة النقد على أن الورقة النقدية السابقة لفئة 5 ريالات لا تزال سارية، ولا حاجة لاستبدالها بالعملة الجديدة، كما يتوفر بالورقة الجديدة طباعة بارزة تساعد المكفوفين وضعاف البصر على تمييز قيمة العملة.

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