سبب تغيير خالد الغنام في مباراة النصر ضد الفتح

المواطن - مروة نبيل

كشف النجم خالد الغنام سبب تغييره في مباراة فريقه النصر ضد الفتح التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

خالد الغنام يكشف سبب تغييره:

وأكد خالد الغنام أن تغييره خلال مباراة النصر ضد الفتح اليوم لم يكن بسبب الإصابة، وقال: “للأسف أتيحت لنا العديد من الفرص، لكن لم نحسن استغلالها، والفتح استحق الفوز بالمباراة”.

وتابع نجم نادي النصر تصريحاته قائلًا: “تغييري ليس بسبب الإصابة، كنت أستطيع مواصلة اللقاء، لكنه جاء من وجهة نظر فنية.. وأنا مستعد لخدمة العالمي في أي حال”.

وأضاف خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “استفدنا من أسلوب الفتح، عندما اتبع الضغط العالي على حامل الكرة، وسنحاول تجنب هذه الأخطاء في المباريات المقبلة”.

النصر ضد الفتح:

وسجل خالد الغنام هدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الوحيد اليوم، قبل أن يستبدله المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب مباراة النصر ضد الفتح اليوم في إطار مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز النموذجي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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