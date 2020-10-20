سبب عدم الاستعانة بحكام أجانب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أثار قرار عدم الاستعانة بحكام أجانب خلال منافسات الجولات الأولى من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين حالة من الجدل.

#الدوري_مع_وليد | يوسف مرزا – نائب رئيس لجنة الحكام يذكر أسباب عدم استقطاب حكام أجانب في الجولات الأولى من دوري MBS.#SBC pic.twitter.com/JXEsgwXVcV — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 19, 2020

انطلاق دوري محمد بن سلمان بحكام سعوديين:

وأُقيمت منافسات الجولة الأولى دوري محمد بن سلمان للمحترفين، يومي السبت والأحد الماضيين بقيادة حكام سعوديين، كما سيُديرون مباريات الجولة الثانية التي ستنطلق، مساء الخميس المقبل.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، قد صرح بأن دوري محمد بن سلمان للمحترفين سينطلق بصافرة محلية دون الكشف عن موعد الاستعانة بحكام أجانب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سبب عدم الاستعانة بحكام أجانب:

ولفت الإعلامي وليد الفراج إلى أن الجولتين الثانية والثالثة ستكون بحكام سعوديين، واستعرض تصريح لنائب رئيس لجنة الحكام، يوسف ميرزا وهو يوضح السبب الرئيسي وراء عدم الاستعانة بأجانب خلال الفترة المقبلة.

وقال: “لا نستطيع استقدام حكام نخبة أولى حاليًّا، كنا قادرين خلال الفترة الماضية، ولكن الآن صعب، خاصة أن المنافسات الأوروبية بدأت، وخلال 3 شهور لا يوجد لديهم فرصة أن يخرجون للتحكيم، لأن الاتحاد الأوروبي منع أي حكم نخبة أن يُغادر”.

وأضاف نائب رئيس لجنة الحكام: “لأن خروج الحكم من أوروبا ووجوده في دولة أخرى سيجعله يخضع لفترة حجر صحي لمدة 14 يومًا وهذه الفترة ضائعة لا يستفيد منه”.

وعن عدم الاستعانة بحكام أجانب لمدة 3 أو 4 أشهر، علق يوسف ميرزا قائلًا: “من الممكن أن أحضر لك حكامًا أجانب إذا كنت تبغي، ولكن ليسوا ضمن حكام النخبة”.

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