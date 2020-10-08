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سبب قد يؤدي لرفض الاتحاد الآسيوي احتجاج النصر
العالمي تقدم به ضد فريق بيرسبوليس

سبب قد يؤدي لرفض الاتحاد الآسيوي احتجاج النصر

2020/10/08
الساعة 9:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سبب قد يؤدي لرفض الاتحاد الآسيوي احتجاج النصر جانب من المباراة
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 احتجاج النصر مرفوض ولكن !
2 الاتحاد الآسيوي يُفكر في الإطاحة بـ مهدي تاج

أرسل نادي بيرسبوليس الإيراني ملفًا كاملًا وذلك للرد على احتجاج نادي النصر الذي تقدم به يوم السبت الماضي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد مباراة الفريقين في دور الـ4 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وكان العالمي تقدم بالاحتجاج، بسبب عدم أهلية مشاركة بعض اللاعبين مع نادي بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.

وفجّر الإعلامي الرياضي نايف الثقيل مراسل قناة العربية مفاجأة مُدوية عن احتجاج العالمي حيث قال عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: ” رد بيرسبوليس الإيراني على احتجاج العالمي: ” 1- قرار الفيفا بمنع التسجيل يبدأ في 12 سبتمبر، 2- النادي قام بتسليم قائمته إلى الاتحاد الآسيوي 31 أغسطس، ولم تتم إضافة أي لاعب للقائمة بعد تاريخ 8 سبتمبر أي قبل المنع بـ 4 أيام”.

احتجاج النصر مرفوض ولكن !

وأضاف نايف الثقيل: “بالوضع الحالي احتجاج النصر مرفوض ولكننا ننتظر القرار الرسمي”.

الاتحاد الآسيوي يُفكر في الإطاحة بـ مهدي تاج

وفي وقت سابق، فكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إقالة الإيراني مهدي تاج نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تعليقه على احتجاج النصر ضد نادي بيرسبوليس.

وكان تاج كتب عبر خاصية Story في حسابه في موقع “الإنستجرام قائلًا إن احتجاج العالمي ضد بيرسبوليس ليس قانونيًا مضيفًا أن مذكرة الاحتجاج التي قدمها أصفر العاصمة ضد بيرسبوليس لن تكون مصدر تهديد على النادي الإيراني.

وحول هذا الأمر قال الناقد الرياضي والإعلامي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر” : “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرس إمكانية إقالة أحد نواب رئيس الاتحاد الآسيوي وهو الإيراني مهدي تاج وذلك لحديثه عن احتجاج النصر والقضية لا زالت منظورة ولم يُبت فيها”.

النصر

 


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