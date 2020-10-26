سجل أبطال كأس الملك.. الأهلي يتصدر بـ13 لقبًا

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراتي الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه الأهلي فريق النصر، فيما يلعب الهلال مع أبها، مساء يوم غد الثلاثاء.

الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي ضد نظيره النصر، عند الساعة 8:30 مساء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ويطمح الراقي في خطف بطاقة التأهل والمنافسة على باللقب.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث توج بالبطولة 13 مرة، ويأمل في زيادة عدد ألقابه.

سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين:

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 9 ألقاب، وبفارق لقب واحد عن الهلال، فيما توج النصر بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 6 مرات، يليه الشباب الذي نجح في التتويج بالبطولة 3 مرات.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، بالتساوي مع الوحدة، وتمكن التعاون من التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه الموسم الرياضي الماضي.

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