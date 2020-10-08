سرقة منزل كريستيانو رونالدو المكون من 7 طوابق 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تحقق الشرطة في عملية سطو على منزل كريستيانو رونالدو في ماديرا، وقالت إن اللص دخل إلى العقار من خلال باب المرأب بينما كان لاعب كرة القدم يلعب مع المنتخب البرتغالي.

وبحسب صحيفة دياريو دي نوتيسياس ماديرا، فإن السارق انتهز فرصة لعب رونالدو في مباراة أمس التي انتهت بالتعادل السلبي بين البرتغال وإسبانيا، ودخل من خلال المرأب المفتوح بالاتفاق مع عامل صيانة.

وكان قميص يوفنتوس الموقع الذي تبلغ قيمته 230 دولارًا من بين الأشياء الشخصية التي تم أخذها، وقالت الشرطة إنها تعرفت على اللص من خلال كاميرات المراقبة لكنها لم تعتقله بعد.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أم كريستيانو رونالدو، دولوريس أو شقيقه الأكبر هوغو اللذان يعيشان في المنزل المكون من سبعة طوابق كانا داخل العقار في ذلك الوقت، ولكن خطيبته جورجينا رودريغيز كانت تحضر فعاليات أسبوع الموضة في باريس.

وكان مهاجم يوفنتوس يقضي وقته في الطابقين العلويين من هذا المنزل مع جورجينا وأطفاله أثناء فترة الإغلاق المفروضة بسبب تفشي جائحة كورونا، وانتقلوا في وقت لاحق إلى فيلا أخرى قبل العودة إلى إيطاليا.

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