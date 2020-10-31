سر خلاف بشرى مع والدها قبل وفاته

المواطن _ الرياض

كانت الفنانة بشرى محل حديث الجميع بعد احتفالها على الريد كاربت في ختام حفل مهرجان الجونة، بخطبتها على رجل الأعمال سالم هيكل، الموقف الذي تعجب منه الكثيرون خاصة وأنّ الفنانة المصرية كانت تُحاول إبعاد حياتها الشخصية عن الأضواء.

سر خلاف بشرى مع والدها

بدأت الفنانة بشرى حياتها المهنية كمذيعة، ثم بعد ذلك قررت الدخول إلى عالم الفن، حيث لا يتواجد في أسرتها فنان، ولم تدرس في معهد فنون مسرحية أو تربية موسيقية، لكنها وفي سن صغيرة اكتشفت في نفسها الموهبة ورغم اعتراض عائلتها في البداية كون الأمر غريب عليهم، إلّا أن بشرى أصرت على الدخول لمجال الفن، وبالرغم من ذلك وفي إحدى حواراتها قالت إنّها لن تُلحق أبناءها إسماعيل وليلي بالمجال، فإسماعيل تريد أن يصبح مهندساً، بينما ليلى ستعمل على أن تكون رائدة في مجالات مختلفة.

قبل وفاة والدها من حوالي 14 عامًا تحدث البعض عن نشوف خلاف بينهما، الغريب أنّه في ذلك الوقت لم تفصح بشرى عن الأمر، لكن وبعد عدة سنوات خرجت ولأول مرة لتفصح عن الخلاف مع والدها الراحل، حيث قالت إن الخلاف كان بسبب السياسة، فوالدها قرر الترشح لانتخابات مجلس الشعب المصري في عام 2005، الأمر الذي نال اعتراض بشرى وكان هذا الخلاف قبل وفاته بعام واحد حيث توفي والدها عام 2006.

خلافها مع طليقها السوري

وبعد وفاة والد بشرى بفترة قصيرة تزوجت من عمرو رسلان، الذي يعمل مهندس بترول دون الإفصاح أو التمهيد عن وجود قصة حب أو علاقة عاطفية جمعت بينهما، المهندس السوري والمعروف عنه انه نجل ليلى بلاور، الشهيرة بتنظيمها لأكبر حفلات الزفاف لأكبر الشخصيات المصري، وأنجبت منه ولد وبنت لكنها وبعد حوالي خمس سنوات تم الإعلان عن طلاقهما دون حتى الدخول في أسباب بعينها، إلّا أن بشرى كشفت عن أن الطلاق جاء نتيجة عدم الحب، فبالرغم من شكرها الدائم في طليقها ووالد أبنائها لكنها قالت إنّه كانت تحدث خلافات دائمة بينهما بسبب تفاعلها المستمر مع مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك وتويتر) الأمر الذي أدى إلى طلاقهما.

خطبتها من سالم هيكل

وفي ختام مهرجان الجونة أمس، قام رجل الأعمال سالم هيكل، بعرض خطبة بشرى وسط تصفيق من الحضور وبعض الزغاريد، وقدّمها لخطيبها الفنان خالد الصاوي، وبدت بشرى في حالة سعادة مفرطة؛ ما جعلها تبكي.

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