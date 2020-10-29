سر مشادة محمد فراج مع بسنت شوقي على السجادة الحمراء

المواطن _ الرياض

في الساعات القليلة الماضية، انتشرت أقاويل وأثارتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع مُشادة بين كل من الفنان محمد فراج مع بسنت شوقي ، على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي بالرغم من أنهما تربطهما علاقة عاطفية.

مُشادة محمد فراج مع بسنت شوقي

الأقاويل التي انتشرت بشأن مشادة محمد فراج مع بسنت شوقي ، جائت أثناء تواجدهما ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة، حيث بدا على الإثنان أثناء حضورهما المهرجان التوتر الشديد مما دفع الكثيرين للتساؤل.

بعض من المُقربين من الفنانين أرجعوا التوتر والخلاف الذي حدث بين الفنانين إلى التأخير، حيث وصلا كلا من “فراج وبسنت” إلى السجادة الحمراء، متأخرين، الأمر الذي أثار غضب بسنت كثيرا مما دفعها إلى إلقاء هاتفها على الأرض بطريقة عنيفة.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل غضب محمد فراج هو الآخر من تصرف خطيبته، وأثناء طلب المصورين منه الوقوف بجانبها للتصوير، كعادة الفنانين وتحديدا من تربطهما علاقة عاطفية على السجادة الحمراء بالمهرجانات الرسمية، إلّا أنّ رد فعل “فراج” كان غير متوقع، فقد رفض الامتثال لطلب المصورينن وغادر دون الوقوف والتصوير معها.

رد بسنت شوقي

ومن جانبها حرصت الفنانة بسنت شوقي على الرد عملياً على ما تداوله البعض بشأن وقوع شجار بينها وبين خطيبها الفنان محمد فراج على سجادة الجونة الحمراء.

ونفت بسنت تلك شائعات بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع فيسبوك وظهرت في الصورة برفقة محمد فراج من جلسة تصوير افتتاح المهرجان، في إشارة منها لعدم وجود أي خلافات.

وكانت هذه الشائعات قد انطلقت فور مرور الثنائي على السجادة الحمراء بشكل بدا للبعض غير طبيعي حيث ظهرت عليهما علامات التجهم ورفضا التصوير وانطلقا لعرض فيلم تشارلي شابلن “الطفل” سريعًا.

وكان الفنان محمد فراج قد أعلن خطوبته رسميًا من الفنانة بسنت شوقي في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ‏حيث أكد في تصريحات تليفزيونية من هناك أنه متحمس لمشاهدة فيلم “لما بنتولد” الذي تشارك في بطولته خطيبته بسنت، ليتلقى ‏التهاني بعد إعلانه للخطوبة‎.

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