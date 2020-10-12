سر يدفع مسعود أوزيل لرفض الانتقال إلى النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي النصر، خلال الفترة الأخيرة رغبته الشديدة حول التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل نجم نادي آرسنال الإنجليزي الذي عانى من قلة المشاركة مع الجانرز في المباريات.

وفكّر النصر في ضم أوزيل، وذلك لتعويض رحيل اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا المنضم حديثًا لنادي إسطنبول باشاك شهير التركي.

وكان موقع Transfer Market ذكر أن أوزيل لعب فقط 1800 دقيقة في آخر موسمين مع آرسنال، حيث تم تقسيمها على 23 مباراة رسمية، مما يُظهر قلة مشاركة اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية مع النادي الإنجليزي.

مسعود أوزيل يريد معاقبة آرسنال

ويأتي سر رغبة مسعود أوزيل بالبقاء في آرسنال، هو رغبته في استمرار حصوله على الراتب الأسبوعي الكبير الذي يتقاضاه من نادي آرسنال حيث يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني، كما أن أوزيل يود معاقبة آرسنال ومديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا بالاستمرار في الحصول على راتب مالي ضخم دون اللعب ولكن بشرط حضور التدريبات الجماعية وتنفيذ كل ما يُطلب منه.

مكاسب مالية يجنيها أوزيل من آرسنال

وقالت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية إنه يوجد بند في عقد أوزيل مع آرسنال يقضي بحصوله على 8 ملايين يورو كإضافات بسبب ولائه واستمراره في الآرسنال.

وفي سبتمبر الماضي، كانت تقارير صحافية تركية قالت: إن النصر عرض على أوزيل 20 مليون دولار أمريكي كراتب سنوي لضمه للعالمي، وذكرت التقارير حينها أن النصر سيُعامل اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية معاملة خاصة.

وإذا نجح العالمي في ضم مسعود أوزيل، والقدوم به لـ الدوري السعودي فستكون صفقة من العيار الثقيل؛ كون أوزيل واحدًا من أشهر لاعبي كرة القدم بالعالم وسبق له اللعب مع ريال مدريد الإسباني، وتُوج أيضًا بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في عام 2014.

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