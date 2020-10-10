سعد الشهري يكشف موعد اختيار الثلاثي فوق السن

المواطن - محمد سمعه

كشف سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا، عن موعد اختيار اللاعبين الـ3 فوق السن وذلك للانضمام إلى المنتخب الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتحدث الشهري لإذاعة يو إف إم قائلًا بأن الثلاثي سينضم للمنتخب الأولمبي في آخر معسكر قبل انطلاق أولمبياد طوكيو، مشيرًا إلى أن اختيار الثلاثي سيكون في الأماكن التي بها نقصان وضعف في صفوف الأخضر الأولمبي.

وأكد الشهري على أن الأخضر الأولمبي هو المستفيد الأكبر من انسجام اللاعبين ومشاركتهم مع أنديتهم.

سعد الشهري يختار نجم الهلال:

وفي وقت سابق، قال سعد الشهري في برنامج” بالمختصر”: إن ياسر الشهراني مدافع نادي الهلال سينضم لقائمة المنتخب السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو، حيث تم الاتفاق بينه وبين المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على ضم ياسر الشهراني لقائمة الأخضر الأولمبي.

سبب اختيار ياسر الشهراني:

وكشف الشهري عن أسباب اختيار ياسر الشهراني، وذلك بسبب قدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

ويعد ياسر الشهراني واحدًا من أبرز اللاعبين الذي يعتمد عليهم المدرب الروماني رازفان لوشيسكو في صفوف الفريق الهلالي، كما أنه ساهم في فوز الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر الماضي بعد طول غياب.

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