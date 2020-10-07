سعر برنت يرتفع أكثر من 3%

المواطن - واس
سجلت أسعار النفط أمس الثلاثاء، ارتفاعاً أكثر من ثلاثة بالمئة، حيث ارتفع خام برنت 1.36 دولار بما يعادل 3.29 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 41.29 دولار للبرميل.
وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 3.7 بالمئة ليغلق عند 40.67 دولار.
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