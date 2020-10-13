سعر ومواصفات هاتف Galaxy M31 Prime Edition

المواطن - متابعة

أعلنت شركة سامسونج رسميًّا عن سعر هاتفها الجديد Galaxy M31 Prime Edition، والذي سيتم إطلاقه في الهند أولًا.

يأتي الهاتف الجديد بنسختين، إحداهما بسعة 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجا بايت للتخزين الداخلي، والأخرى بسعة 6 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجا بايت للتخزين الداخلي.

أما سعر الطراز الأساسي للهاتف الجديد فهو 225 دولارًا، لكن سعر نسخة 128 جيجا غير معروف حاليًّا، ومن المتوقع أن يكون حوالي 250 دولارًا.

ويتم تسويق إصدار “Galaxy M31 Prime” على أنه يمكن الوصول إلى أمازون بنقرة واحدة، وسيحصل العملاء أيضًا على عضوية مجانية لمدة 3 أشهر في Amazon Prime.

ويتميز الهاتف بشاشة “Super AMOLED” مع نوتش على شكل قطرة الماء، والتي تتضمن كاميرا سيلفي 32 ميجا بكسل، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة مجموعة شرائح Exynos 9611 (ثمانية النواة) مع وحدة معالجة الرسومات Mali-G72 MP3.

ويحتوي Galaxy M31 Prime Edition على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا بكسل، ومستشعر بزاوية عريضة 8 ميجا بكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجا بكسل.

كما يأتي الهاتف ببطارية ضخمة تبلغ 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع C بقوة 15 واط، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل “Android 10”.

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